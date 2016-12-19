Федор Канарейкин: Первый раз такой злой. Я много, наверное, наговорил в раздевалке

Главный тренер «Авангарда« Федор Канарейкин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Йокеритом».

– Первый и третий периоды мы провели достойно. Очень рад победе. Сегодня я, наверное, первый раз очень сильно злой. Я много, наверное, наговорил в раздевалке. Не люблю проигрывать такие матчи, когда наш опытный игрок заботится о своей личной статистике, которая идет во вред коллективным действиям, в концовке играет не на результат команды. Я большой противник этого. Если игроки не будут делать выводы, я буду их выводить из состава.

– Первый раз сыграли овертайм «3 на 3». Какие впечатления?

– Мнение я оставлю при себе. Могу сказать одно – большие площадки, большое пространство для игроков, которые имеют индивидуальное мастерство. Я рад, что сегодня в первый раз, когда мы опробовали этот вариант, он нам удался. Мы над этим работали на тренировках, - цитирует Канарейкина официальный сайт «Авангарда».

Напомним, что «Авангард» на своей площадке в овертайме одолел финский «Йокерит» со счетом 2:1.

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