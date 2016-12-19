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Федор Канарейкин: Первый раз такой злой. Я много, наверное, наговорил в раздевалке

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Авангарда« Федор Канарейкин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Йокеритом».

– Первый и третий периоды мы провели достойно. Очень рад победе. Сегодня я, наверное, первый раз очень сильно злой. Я много, наверное, наговорил в раздевалке. Не люблю проигрывать такие матчи, когда наш опытный игрок заботится о своей личной статистике, которая идет во вред коллективным действиям, в концовке играет не на результат команды. Я большой противник этого. Если игроки не будут делать выводы, я буду их выводить из состава.

– Первый раз сыграли овертайм «3 на 3». Какие впечатления?
– Мнение я оставлю при себе. Могу сказать одно – большие площадки, большое пространство для игроков, которые имеют индивидуальное мастерство. Я рад, что сегодня в первый раз, когда мы опробовали этот вариант, он нам удался. Мы над этим работали на тренировках, - цитирует Канарейкина официальный сайт «Авангарда».

Напомним, что «Авангард» на своей площадке в овертайме одолел финский «Йокерит» со счетом 2:1.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Авангард - Йокерит - 2:1 О.Т. (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Пьянов (Михеев), 56:25 (1:0). Лаюнен (Регин, О'Нейлл), 59:12 (1:1). Юньков (Мартынов), 64:55 (2:1).

Место и дата

19 декабря 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция


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