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«Вест Хэм», «Эвертон» и «Суонси» вступили в борьбу за форварда РБ «Лейпцига»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Молодого нападающего германского  клуба РБ «Лейпциг» Дейви Сельке хотят видеть в своих рядах несколько команд английской премьер-лиги.

Как сообщает The Sun, на 21-летнего немца претендуют  «Вест Хэм», «Эвертон» и «Суонси». Пока речь идет об аренде в зимнее трансферное окно с перспективой выкупа футболиста летом.

В нынешнем сезоне Сельке, который перешел в РБ «Лейпциг» из «Вердера» в 2015 году за 7 млн фунтов стерлингов, провел в чемпионате Германии девять матчей. В его активе два гола и одна результативная передача. Клуб Сельке вместе с «Баварией» после 15-ти туров с 36 очками сенсационно возглавляет таблицу бундеслиги. 

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