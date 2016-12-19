«Вест Хэм», «Эвертон» и «Суонси» вступили в борьбу за форварда РБ «Лейпцига»

Молодого нападающего германского клуба РБ «Лейпциг» Дейви Сельке хотят видеть в своих рядах несколько команд английской премьер-лиги.

Как сообщает The Sun, на 21-летнего немца претендуют «Вест Хэм», «Эвертон» и «Суонси». Пока речь идет об аренде в зимнее трансферное окно с перспективой выкупа футболиста летом.

В нынешнем сезоне Сельке, который перешел в РБ «Лейпциг» из «Вердера» в 2015 году за 7 млн фунтов стерлингов, провел в чемпионате Германии девять матчей. В его активе два гола и одна результативная передача. Клуб Сельке вместе с «Баварией» после 15-ти туров с 36 очками сенсационно возглавляет таблицу бундеслиги.