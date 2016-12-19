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Глава WADA: Надеемся, что РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория будут восстановлены к ЧМ-2018

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сказал, что он надеется на восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Напомним, что турнир пройдет в России.

«Руководитель независимой комиссии WADA Ричард Макларен передал данные своего расследования в Международную федерацию футбола. -Мы надеемся на то, что РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория будут восстановлены к ЧМ-2018 по футболу в России, чтобы проводить контроль на высочайшем уровне», - цитирует Риди ТАСС.

Напомним, что РУСАДА приостановила свою работу после доклада независимой комиссии WADA.

Добавим, что чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний, Новгород, Самара Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.



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