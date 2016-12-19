Глава WADA: Надеемся, что РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория будут восстановлены к ЧМ-2018
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг
Риди сказал, что он надеется на восстановление в правах Российского
антидопингового агентства (РУСАДА) до начала чемпионата мира по футболу 2018 года.
Напомним, что турнир пройдет в России.
«Руководитель независимой комиссии WADA Ричард Макларен передал
данные своего расследования в Международную федерацию футбола. -Мы надеемся на
то, что РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория будут восстановлены к
ЧМ-2018 по футболу в России, чтобы проводить контроль на высочайшем уровне», - цитирует Риди ТАСС.
Напомним, что РУСАДА приостановила свою работу после доклада независимой комиссии WADA.
Добавим, что чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург,
Калининград, Волгоград, Казань, Нижний, Новгород, Самара Саранск, Ростов-на-Дону,
Сочи и Екатеринбург.