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Артемий Панарин признан первой звездой недели в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Чикаго» Артемий Панарин признан первой звездой завершившейся игровой недели в Национальной хоккейной лиге.

Второй звездой был признан вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лудгвист, который помог своей команде одержать три победы в трех играх.

Третьим стал нападающий «Миннесоты» Эрик Стаал, набравший в трех встречах пять очков (4+1).

Добавим, что на прошедшей неделе Панарин провел четыре матча в НХЛ, забросив три шайбы и отдав семь результативных передач.

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