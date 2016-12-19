Артемий Панарин признан первой звездой недели в НХЛ
Нападающий «Чикаго» Артемий Панарин признан первой звездой завершившейся игровой недели в Национальной хоккейной лиге.
Второй звездой был признан вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лудгвист, который помог своей команде одержать три победы в трех играх.
Третьим
стал нападающий «Миннесоты» Эрик
Стаал, набравший в трех встречах пять
очков (4+1).
Добавим, что на прошедшей неделе Панарин провел четыре матча в НХЛ, забросив три шайбы и отдав семь результативных передач.
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