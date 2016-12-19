Артемий Панарин признан первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Чикаго» Артемий Панарин признан первой звездой завершившейся игровой недели в Национальной хоккейной лиге.

Второй звездой был признан вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лудгвист, который помог своей команде одержать три победы в трех играх.

Третьим стал нападающий «Миннесоты» Эрик Стаал, набравший в трех встречах пять очков (4+1).



Добавим, что на прошедшей неделе Панарин провел четыре матча в НХЛ, забросив три шайбы и отдав семь результативных передач.