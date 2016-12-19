Владимир Павлов: Результаты выборов президента Федерации регби России нелегитимны
Сегодня вице-президент Регбийной премьер-лиги Мамука
Лосаберидзе избран на пост президента Федерации регби России (ФРР). После этого
другой вице-президент федерации Владимир Павлов объявил о нелегитимности
выборов.
«Результаты выборов
нелегитимны, так как для проведения голосования должны были голосовать 75%
аккредитованных региональных федераций. Завтра мы с юристами будем заниматься
этим вопросом», - цитирует Павлова «Р-Спорт».
Отчетно-выборная
конференция ФРР проходит сегодня в Москве в здании Олимпийского комитета
России.
По итогам голосования делегатов Лосаберидзе опередил Вячеслава Копьева,
возглавлявшего федерацию с 2003 года. При этом сторонники Копьева за
несколько минут до окончания голосования покинули зал. Из 116 зарегистрированных делегатов в голосовании принимали
участие 78.