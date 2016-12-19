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Владимир Павлов: Результаты выборов президента Федерации регби России нелегитимны

Источник:  Р-СпортКомментарии

Сегодня вице-президент Регбийной премьер-лиги Мамука Лосаберидзе избран на пост президента Федерации регби России (ФРР). После этого другой вице-президент федерации Владимир Павлов объявил о нелегитимности выборов.

«Результаты выборов нелегитимны, так как для проведения голосования должны были голосовать 75% аккредитованных региональных федераций. Завтра мы с юристами будем заниматься этим вопросом», - цитирует Павлова «Р-Спорт».

Отчетно-выборная конференция ФРР проходит сегодня в Москве в здании Олимпийского комитета России.

По итогам голосования делегатов Лосаберидзе опередил Вячеслава Копьева, возглавлявшего федерацию с 2003 года. При этом сторонники Копьева за несколько минут до окончания голосования покинули зал. Из 116 зарегистрированных делегатов в голосовании принимали участие 78. 

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