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Защитник «Ромы» Манолас выбыл на две недели

Источник:  ФК «Рома»Комментарии

Защитник «Ромы» Константинос Манолас из-за травмы, полученной в гостевом матче 17-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:1), пропустит около двух недель, сообщается на официальном сайте римского клуба.

Таким образом, 25-летний грек не примет участия в заключительной  в этом году встрече своей команды в серии А с «Кьево» 22 декабря.

Манолас в этом сезоне провел в итальянском чемпионате 15 игр, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.


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