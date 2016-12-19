Защитник «Ромы» Манолас выбыл на две недели

Защитник «Ромы» Константинос Манолас из-за травмы, полученной в гостевом матче 17-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:1), пропустит около двух недель, сообщается на официальном сайте римского клуба.

Таким образом, 25-летний грек не примет участия в заключительной в этом году встрече своей команды в серии А с «Кьево» 22 декабря.

Манолас в этом сезоне провел в итальянском чемпионате 15 игр, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.