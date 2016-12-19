Александр Бубнов: Не думаю, что Кутепов более технически оснащен Березуцкого

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил игровые качества защитников ЦСКА и «Спартака» Василия Березуцкого и Ильи Кутепова.

- Если брать все необходимые критерии по игре Василия Березуцкого и Ильи Кутепова, то «армеец» предпочтительнее. Кутепов быстрее Березуцкого? Нет. Кутепов лучше него играет головой? Нет. Не думаю, что Кутепов более технически оснащен Березуцкого. Не случайно же Черчесов оставил в сборной защитника ЦСКА. Говорить, что Кутепов на сегодняшний день лучший центральный защитник, не стал бы, - рассказал Бубнов в интервью «Спорт FM».

Напомним, что Илья Кутевов провел все 17 игр первой части чемпионата РФПЛ. Василий Березуцкий провел в чемпионате России 16 матчей и отметился одним голом в матче 10-го тура против «Уфы».