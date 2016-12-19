Бывший защитник «ПСЖ», «Милана» и «Челси» Алекс завершил карьеру
Бразильский
защитник Алекс объявил о завершении карьеры. Он завершил выступления в
34-летнем возрасте.
«Я завершаю
карьеру, мы решили это вместе с семьей. Мне нужно было бы восстанавливаться
девять месяцев после операции. Я не смог бы справиться с этой болью», -
цитирует Алекса Globoesporte.
Последним клубом Алекса
был «Милан», который он покинул летом 2016 года на правах свободного агента. Он
летом хотел вернуться в Бразилию, но этому помешала травма. Также он выступал
за «Сантос», «Челси», ПСВ и «ПСЖ».
Алекс – двукратный чемпион
Бразилии, чемпион Англии, двукратный победитель
Кубка Англии, двукратный чемпион Франции, победитель Кубка французской
лиги.
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