Бывший защитник «ПСЖ», «Милана» и «Челси» Алекс завершил карьеру

Бразильский защитник Алекс объявил о завершении карьеры. Он завершил выступления в 34-летнем возрасте.

«Я завершаю карьеру, мы решили это вместе с семьей. Мне нужно было бы восстанавливаться девять месяцев после операции. Я не смог бы справиться с этой болью», - цитирует Алекса Globoesporte.

Последним клубом Алекса был «Милан», который он покинул летом 2016 года на правах свободного агента. Он летом хотел вернуться в Бразилию, но этому помешала травма. Также он выступал за «Сантос», «Челси», ПСВ и «ПСЖ».

Алекс – двукратный чемпион Бразилии, чемпион Англии, двукратный победитель Кубка Англии, двукратный чемпион Франции, победитель Кубка французской лиги.