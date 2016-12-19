«Ювентус» не хочет платить за Витселя больше шести миллионов евро, трансфер под угрозой срыва

Переход полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в «Ювентус» может сорваться. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как сообщает Calciomercato.com, на данный момент переговоры не увенчались успехом. «Ювентус» не хочет платить за Витселя больше шести миллионов евро. «Зенит» же, напротив, готов расстаться с игроком за сумму не менее десяти миллионов евро.

Интерес к игроку проявляют также «Эвертон», «Челси», китайский «Шанхай СИПГ», а также «Барселона», но каталонцы готовы подписать его только летом, если он останется в «Зените» до конца сезона, а потом уйдет свободным агентом.

Напомним, Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из «Бенфики». В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча и отметился одним забитым мячом.

Контракт Витселя с «Зенитом» истекает в июле 2017 года. Летом 2016 года полузащитник был близок к переходу в «Ювентус», но Мирча Луческу не отпустил игрока из-за отсутствия замены. В сезоне-2016/17 Витсель провел 16 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал две голевые передачи. Также на счету хавбека шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.

Ранее в «Ювентусе» заявили, что ведут переговоры по трансферу Витселя.