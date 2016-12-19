Transfermarkt оценивает потенциального новичка «Спартака» Адриано в 6,5 миллионов евро
Форвард «Милана» Луис
Адриано стоит 6,5 миллионов евро. Такова оценка портала Transfermarkt.de.
Ранее сообщалось, что «Спартак» готов отдать за нападающего семь миллионов. В приобретении
футболиста заинтересован лично владелец московского клуба Леонид Федун. Как
сообщает итальянское издание, он уже одобрил сумму трансфера в размере семь
миллионов евро.
В текущем сезоне Адриано сыграл за «Милан» семь матчей в серии А, но результативными действиями не отметился. Нападающий выступает за итальянский клуб с 2015 года, до этого он восемь сезонов провел в «Шахтере». Ранее стало известно, что представители «Спартака» прибыли в Милан и уже провели переговоры по трансферу форварда.
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