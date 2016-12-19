Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь2 : 1Динамо Рига
Футбол  Атлетик0 : 0Сельта
Хоккей  Медвешчак1 : 2Трактор
Футбол  Эвертон- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Transfermarkt оценивает потенциального новичка «Спартака» Адриано в 6,5 миллионов евро

Источник:  TransfermarktКомментарии

Форвард «Милана» Луис Адриано стоит 6,5 миллионов евро. Такова оценка портала Transfermarkt.de.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов отдать за нападающего семь миллионов. В приобретении футболиста заинтересован лично владелец московского клуба Леонид Федун. Как сообщает итальянское издание, он уже одобрил сумму трансфера в размере семь миллионов евро.

В текущем сезоне Адриано сыграл за «Милан» семь матчей в серии А, но результативными действиями не отметился. Нападающий выступает за итальянский клуб с 2015 года, до этого он восемь сезонов провел в «Шахтере».  Ранее стало известно, что представители «Спартака» прибыли в Милан и уже провели переговоры по трансферу форварда.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гурам Аджоев: У «Арсенала» остаются в планах три сбора в ТурцииПрезидент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что клуб не планирует отменять сборы в Турции.Григорий Иванов: Чисамбу не так понялиГригорий Иванов: Чисамбу не так понялиПрезидент «Урала» рассказал «Советскому спорту» о Павлюченко, Фонтанелло, Чисамбе Лунгу и пожелал удачи Виктору Гончаренко.Александр Мейтин: Российские клубы могут обсудить отказ от сборов в ТурцииДиректор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин заявил, что считает возможным обсуждение российскими клубами отказа от зимних сборов в Турции после убийства в Анкаре посла РФ Андрея Карлова.Защитник «Аталанты» Кальдара близок к переходу в «Ювентус»«Ювентус» близок к приобретению защитника «Аталанты» Маттиа Кальдары. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Ювентус» не хочет платить за Витселя больше шести миллионов евро, трансфер под угрозой срываПереход полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в «Ювентус» может сорваться. Об этом сообщают итальянские СМИ.Бывший защитник «ПСЖ», «Милана» и «Челси» Алекс завершил карьеруБразильский защитник Алекс объявил о завершении карьеры. Он завершил выступления в 34-летнем возрасте.Алексей Сафонов: До таких поборов не додумался бы даже ТолстыхАлексей Сафонов: До таких поборов не додумался бы даже ТолстыхОбозреватель «Советского спорта» поинтересовался у известного футбольного агента его отношением к грядущим переменам.Александр Бубнов: Не думаю, что Кутепов более технически оснащен БерезуцкогоФутбольный эксперт Александр Бубнов сравнил игровые качества защитников ЦСКА и «Спартака» Василия Березуцкого и Ильи Кутепова.Защитник «Ромы» Манолас выбыл на две неделиЗащитник «Ромы» Константинос Манолас из-за травмы, полученной в гостевом матче 17-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:1), пропустит около двух недель, сообщается на официальном сайте римского клуба.Дмитрий Радченко: Мне кажется, красно-белых на весну не хватитБывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о соперничестве питерской и московской команд в нынешнем чемпионате России.Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год, Дзюба – второй, Шарапова – третьяКомпания «Медиалогия» подготовила для агентства «Р-Спорт» медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год. Возглавил его форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин.Александр Бубнов: В «Спартаке» Джикию ждет сильная конкуренцияФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном трансфере защитника Георгия Джикии из «Амкара» в «Спартак».«Динамо» зимой может выкупить у ЦСКА Панченко за 1,8 млн евроМосковское «Динамо» в соответствии с условиями арендного соглашения может выкупить у ЦСКА нападающего Кирилла Панченко в зимнее трансферное окно за 1,8 млн евро, сообщает Fcdin.com.Александр Бубнов: Акинфеев выручал меньше, чем РебровФутбольный эксперт Александр Бубнов сравнил игру голкиперов ЦСКА и «Спартака» Игоря Акинфеева и Артема Реброва в первой части чемпионата РФПЛ.Месяц жизни Кокорина. Сколько будет зарабатывать главный тренер ЦСКАМесяц жизни Кокорина. Сколько будет зарабатывать главный тренер ЦСКА«Советский спорт» сравнил заработную плату нового главного тренера ЦСКА с тем, что получают футболисты и наставники других клубов.Роман Бабаев: ЦСКА не обращался в «Динамо» по поводу возвращения Панченко, но мы хотим сохранить егоГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию по поводу нападающего Кирилла Панченко, который на правах аренды играет за «Динамо». Он отметил, что клуб хочет продолжить сотрудничество с игроком, но не обращался в «Динамо» по поводу его скорого возвращения из аренды.ЦСКА, «Рубин», «Фишт»… Для кого строят стадионы?ЦСКА, «Рубин», «Фишт»… Для кого строят стадионы?Изучая посещаемость премьер-лиги в этом сезоне, мы сфокусировали внимание на новых стадионах.Джузеппе Маротта: «Ювентус» ведет работу по трансферам Витселя и БетанкураГенеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клуб работает над приобретением полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.Джанлуиджи Буффон: Может быть, я закончу карьеру в 65 летГолкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон сказал, что он в ближайшее время не намерен завершать карьеру.ФК «Динамо»: Без согласия «Динамо» Панченко до лета перейти никуда не можетВ пресс-службе московского «Динамо» прокомментировали ситуацию с желанием ЦСКА досрочно вернуть из аренды нападающего Кирилла Панченко.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Милан
Миланкалендарьстатистика
Луис Адриано
Луис Адриановсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости