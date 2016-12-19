Transfermarkt оценивает потенциального новичка «Спартака» Адриано в 6,5 миллионов евро

Форвард «Милана» Луис Адриано стоит 6,5 миллионов евро. Такова оценка портала Transfermarkt.de.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов отдать за нападающего семь миллионов. В приобретении футболиста заинтересован лично владелец московского клуба Леонид Федун. Как сообщает итальянское издание, он уже одобрил сумму трансфера в размере семь миллионов евро.

В текущем сезоне Адриано сыграл за «Милан» семь матчей в серии А, но результативными действиями не отметился. Нападающий выступает за итальянский клуб с 2015 года, до этого он восемь сезонов провел в «Шахтере». Ранее стало известно, что представители «Спартака» прибыли в Милан и уже провели переговоры по трансферу форварда.



