Букмекеры отдают «Ливерпулю» предпочтение в дерби с «Эвертоном»
Букмекерские конторы считают, что у «Ливерпуля более весомые шансы в сегодняшнем гостевом матче 17-го чемпионата Англии против «Эвертона».
Чистую победу команды Юргена Клоппа они оценивают коэффициентом 2,04. Желающие поставить на викторию «ирисок» могут сделать это за щедрые 3,62. Коэффициент на ничью немногим меньше – 3,42.
Встреча на «Гудисон парк» начнется в 23:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Эвертон: Стекеленбург, Коулмэн, Мори, Уильямс, Бэйнс, Леннон, МакКарти, Гуйе, Баркли, Валенсия, Лукаку
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Клаван, Ловрен, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Лаллана, Мане, Ориги, Фирмино
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
19 декабря 23:00, Гудисон Парк, Текстовая трансляция
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