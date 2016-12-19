Букмекеры отдают «Ливерпулю» предпочтение в дерби с «Эвертоном»

Букмекерские конторы считают, что у «Ливерпуля более весомые шансы в сегодняшнем гостевом матче 17-го чемпионата Англии против «Эвертона».

Чистую победу команды Юргена Клоппа они оценивают коэффициентом 2,04. Желающие поставить на викторию «ирисок» могут сделать это за щедрые 3,62. Коэффициент на ничью немногим меньше – 3,42.

Встреча на «Гудисон парк» начнется в 23:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.