КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск
Во вторник в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют
московские клубы «Динамо» и «Спартак».
Их матч пройдет в «ВТБ ледовом дворце» и начнется в 19:30 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 40 матчей у «Динамо» было 66 очков. Бело-голубые занимали пятое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Спартака» после 39 игр было 53 очка. Красно-белые шли на Западе десятыми.
Матч
Место и дата
20 декабря 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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