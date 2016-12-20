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КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют московские клубы «Динамо» и «Спартак».

Их матч пройдет в «ВТБ ледовом дворце» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 40 матчей у «Динамо» было 66 очков. Бело-голубые занимали пятое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Спартака» после 39 игр было 53 очка. Красно-белые шли на Западе десятыми.

Матч

Динамо - Спартак

Место и дата

20 декабря 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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