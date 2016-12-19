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Александр Медведев: Первому каналу судьба девушки легкого поведения в Америке гораздо важнее хоккея

Источник:  Р-СпортКомментарии

Первый президент КХЛ, член совета директоров лиги Александр Медведев прокомментировал ситуацию с отменой прямой трансляции матча Кубка Первого канала Россия – Чехия на Первом канале.

- Игру команда показала интересную, она показала и все свои преимущества, и все свои недостатки. Ясно, что зрители хотели победы, пришли, заполняли трибуны, и даже когда было ясно, что не выиграем первое место, все равно был полный дворец и поддержка. Финны играли очень хорошо. А в это время показывали фильм «Красотка». Видимо, судьба девушки легкого поведения в Америке гораздо важнее. А эта девушка уже «бабушка». Этот фильм уже все пересмотрели и не раз, - передает слова Медведева «Р-Спорт».

Напомним, что Первый канал внезапно отказался показывать Кубок Первого канала по хоккею, сославшись на низкие рейтинги турнира.

Добавим, что во втором матче Кубка Первого канала сборная России обыграла команду Чехии со счетом 5:1.

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