«Феррари» представит новый болид 24 февраля

Стала известна дата презентации нового болида команды «Феррари». Она состоится 24 февраля.

Как сообщает Motorsport, новый болид будет представлен 24 февраля во Фьорано. Это произойдет за три дня до начала официальных тестов Формулы 1 в Барселоне. Отметим, что «Феррари» стала первой командой Формулы-1, которая назвала дату презентации нового болида.

В прошлом сезоне «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов. Состав команды не претерпел изменений – за «скудерию» будут выступать Себастьян Феттель и Кими Райкконен. Третий пилот - Антонио Джовинацци.