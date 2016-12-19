Тибо Куртуа: Конте не так просто выбирать основной состав на матч

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа поделился эмоциями от победы над «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура АПЛ.

- Все складывается очень хорошо. У меня было не так много работы в субботу. Мне пришлось один раз забирать мяч в нижнем левом углу и пару раз сыграть на выходе, после этого соперники в основном делали только дальние забросы

Для главного тренера не так просто выбирать игроков. Сеск, Миши, Педро, Иванович и Зума — у нас отличная скамейка. Чтобы стать чемпионом, нужны не просто 11 игроков, а 18 или 22, целый состав. У нас хорошая команда, и каждую неделю мы стараемся это подтверждать, - передает слова Куртуа официальный сайт «Челси».

Напомним, что в 17-м туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» дома уступил «Челси» (0:1). Единственный гол на 43-й минуте забил нападающий гостей Диего Коста.

Отметим, что Конте возглавил английский клуб минувшим летом. На данный момент «синие» занимают первое место в таблице Премьер-лиги, набрав после 17-ти туров 43 очка.