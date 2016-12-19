Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь2 : 1Динамо Рига
Футбол  Атлетик0 : 0Сельта
Хоккей  Медвешчак1 : 2Трактор
Футбол  Эвертон- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тибо Куртуа: Конте не так просто выбирать основной состав на матч

Источник:  Русскоязычный сайт «Челси»Комментарии

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа поделился эмоциями от победы над «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура АПЛ.

- Все складывается очень хорошо. У меня было не так много работы в субботу. Мне пришлось один раз забирать мяч в нижнем левом углу и пару раз сыграть на выходе, после этого соперники в основном делали только дальние забросы

Для главного тренера не так просто выбирать игроков. Сеск, Миши, Педро, Иванович и Зума — у нас отличная скамейка. Чтобы стать чемпионом, нужны не просто 11 игроков, а 18 или 22, целый состав. У нас хорошая команда, и каждую неделю мы стараемся это подтверждать, - передает слова Куртуа официальный сайт «Челси».

Напомним, что в 17-м туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» дома уступил «Челси» (0:1). Единственный гол на 43-й минуте забил нападающий гостей Диего Коста.

Отметим, что Конте возглавил английский клуб минувшим летом. На данный момент «синие» занимают первое место в таблице Премьер-лиги, набрав после 17-ти туров 43 очка.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кейн нарядился победителем Бэтмена на вечеринкеФорвард «Тоттенхэма» Харри Кейн принял участие в костюмированной вечеринке. Он нарядился в костюм Бэйна.Букмекеры отдают «Ливерпулю» предпочтение в дерби с «Эвертоном»Букмекерские конторы считают, что у «Ливерпуля более весомые шансы в сегодняшнем гостевом матче 17-го чемпионата Англии против «Эвертона».Бывший защитник «ПСЖ», «Милана» и «Челси» Алекс завершил карьеруБразильский защитник Алекс объявил о завершении карьеры. Он завершил выступления в 34-летнем возрасте.«Вест Хэм», «Эвертон» и «Суонси» вступили в борьбу за форварда РБ «Лейпцига»Молодого нападающего германского клуба РБ «Лейпциг» Дейви Сельке хотят видеть в своих рядах несколько команд английской премьер-лиги.Изображая жертву. Как «Арсенал» пытается удержать Санчеса и ОзилаИзображая жертву. Как «Арсенал» пытается удержать Санчеса и Озила«Советский спорт» рассказывает о новой контрактной саге, в которую ввязался «Арсенал», пытаясь сохранить своих лидеров.Срна может стать игроком «Манчестер Сити» в случае срыва перехода в «Барселону»Интерес к защитнику «Шахтера» Дарио Срне проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo, которое ранее писало, что хорватский футболист близок к переходу в «Барселону».Антонио Конте: «Челси» находится под серьезным давлением, но хочет побеждатьАнтонио Конте: «Челси» находится под серьезным давлением, но хочет побеждатьГлавный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча с «Борнмутом» ответил на вопросы журналистов.Антонио Конте: Не знаю, что произойдет в январе, но важно поговорить с руководствомГлавный тренер «Челси» Антонио Конте - о предстоящем матче с «Борнмутом» и выступлении своей команды.Михаил Моссаковский: «Челси» реально жжет, 11 игр с новой схемой – 11 победКомментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский – о выступлении «Челси» в нынешнем сезоне под руководством Антонио Конте.Линделёф станет игроком «Манчестер Юнайтед» в январе 2017 годаЗащитник «Бенфики» Виктор Линделёф намерен сменить клубную прописку в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Златан Ибрагимович: Играю так, будто мне 20, а вообще я мог выступать до 50 лет35-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оценил свою физическую форму, отметив, что может«Ювентус» – «Милан», Бетербиев – Исидро. Главные события предстоящей недели«Ювентус» – «Милан», Бетербиев – Исидро. Главные события предстоящей недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.«Манчестер Юнайтед» претендует на защитника «Фейеноорда»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продолжает вести поиски усиления защитной линии. Об этом сообщает издание Daily Mirror.«Арсенал» планирует воспользоваться ситуацией Иско в «Реале»Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может покинуть команду в январе 2017 года.«Челси» планирует приобрести Хамеса за 75 млн фунтовТренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте намерен укрепить состав команды в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает издание Daily Mirror.«Эвертон» - «Ливерпуль». Начало текстовой трансляции в 23:00 (мск)В заключительном матче 17-го тура чемпионата Англии «Эвертон» примет «Ливерпуль».Рональд Куман: Помню, как в прошлом году обыграл команду Клоппа, проигрывая по ходу матчаГлавный тренер «Эвертона» Рональд Куман в преддверии матча с «Ливерпулем» поделился впечатлениями от победы над командой Юргена Клоппа в прошлом сезоне.Юрген Клопп: Матч с «Эверотном» - будет настоящей битвойГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Эвертоном».Роберто Фирмино: Мы обязаны выложиться по полной в дерби с «Эвертоном»Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Эвертоном»Гюндоган поблагодарил партнеров по «Манчестер Сити» за поддержкуПолузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выразил благодарность своим партнерам по команде за поддержку. Также он поздравил их с победой над «Арсеналом» (2:1).

Челси
Челсикалендарьстатистика
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Тибо Куртуа
Тибо Куртуавсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости