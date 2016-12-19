Тетюхин вошел в президиум Всероссийской федерации волейбола
Доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин избран членом президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), сообщается на официальном сайте белгородского клуба.
«В пятницу в Москве состоялась отчетно-выборная конференция ВФВ, на которой были избраны руководители федерации и обновлен состав ее руководящего органа. Напомним, что свои посты сохранили президент ВФВ Станислав Шевченко, вице-президент Геннадий Шипулин и генеральный секретарь Александр Яременко, они будут руководить федерацией еще 4 года. В члены президиума ВФВ Белгородская областная федерация волейбола выдвинула Сергея Тетюхина и Тараса Хтея. По итогам голосования Сергей Тетюхин был избран членом президиума Всероссийской федерации волейбола, в настоящий момент легендарный доигровщик является единственным действующим игроком в президиуме ВФВ», - говорится в сообщении.
Напомним, 41-летний Тетюхин - чемпион Олимпийских игр 2012 года.