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Тетюхин вошел в президиум Всероссийской федерации волейбола

Источник:  ВК «Белогорье»Комментарии

Доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин избран членом президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), сообщается на официальном сайте белгородского клуба.

«В пятницу в Москве состоялась отчетно-выборная конференция ВФВ, на которой были избраны руководители федерации и обновлен состав ее руководящего органа. Напомним, что свои посты сохранили президент ВФВ Станислав Шевченко, вице-президент Геннадий Шипулин и генеральный секретарь Александр Яременко, они будут руководить федерацией еще 4 года. В члены президиума ВФВ Белгородская областная федерация волейбола выдвинула Сергея Тетюхина и Тараса Хтея. По итогам голосования Сергей Тетюхин был избран членом президиума Всероссийской федерации волейбола, в настоящий момент легендарный доигровщик является единственным действующим игроком в президиуме ВФВ», - говорится в сообщении.

Напомним, 41-летний Тетюхин - чемпион Олимпийских игр 2012 года.

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