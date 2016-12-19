Президент УНИКСа: После убийства российского посла меры безопасности на матче с «Галатасараем» будут усилены
Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев заявил об усилении мер безопасности на домашнем матче
баскетбольной Евролиги против турецкого «Галатасарая». Это связано с убийством
российского посла в Турции.
«С послом случился ужас, но это нелюди сделали, не весь же турецкий
народ против России. На игре увеличим охрану, полицию, больше сотрудников служб
безопасности будет. Но я уверен, что со стороны наших болельщиков провокаций не
будет, помните, когда нашего летчика сбили, мы потом вскоре играли с турками, и все было нормально,
уверен, так же будет и на этот раз, но безопасность придется усилить», - приводит слова Богачева ТАСС.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически