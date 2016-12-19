Президент УНИКСа: После убийства российского посла меры безопасности на матче с «Галатасараем» будут усилены

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев заявил об усилении мер безопасности на домашнем матче баскетбольной Евролиги против турецкого «Галатасарая». Это связано с убийством российского посла в Турции.

«С послом случился ужас, но это нелюди сделали, не весь же турецкий народ против России. На игре увеличим охрану, полицию, больше сотрудников служб безопасности будет. Но я уверен, что со стороны наших болельщиков провокаций не будет, помните, когда нашего летчика сбили, мы потом вскоре играли с турками, и все было нормально, уверен, так же будет и на этот раз, но безопасность придется усилить», - приводит слова Богачева ТАСС.

Матч УНИКС – «Галатасарай» состоится 20 декабря в Казани. Началом матча в 19:00 по Москве. Сегодня неизвестный открыл огонь по посетителям выставки «Россия глазами турок». От полученных ранений скончался посол России в Турции Андрей Карлов.