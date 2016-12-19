Кейн нарядился победителем Бэтмена на вечеринке
vФорвард «Тоттенхэма» Харри Кейн принял участие в костюмированной вечеринке. Он нарядился в костюм Бэйна.
Соответствующее фото нападающий разместил в
своем твиттере. Бэйн - вымышленный персонаж комиксов о Бэтмене
прославился тем что смог победить Бэтмена сломав ему позвоночник.
В фильме «Бэтмен
и Робин» Бэйн — серийный убийца, осужденный на
пожизненное заключение.
Соответствующее фото нападающий разместил в
своем твиттере. Бэйн - вымышленный персонаж комиксов о Бэтмене
прославился тем что смог победить Бэтмена сломав ему позвоночник.
В фильме «Бэтмен
и Робин» Бэйн — серийный убийца, осужденный на
пожизненное заключение.
Some good guesses and some terrible ones! I'm Bane from Batman - could give Tom Hardy a run for his money! 😂 pic.twitter.com/JoQoECyHfR— Harry Kane (@HKane) 18 декабря 2016 г.
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