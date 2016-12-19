Голкипер «Биркиркары» задержан по делу о незаконных ставках
Хорватский вратарь мальтийской «Биркиркары» Мирослав Коприч был допрошен и задержан правоохранительными органами острова по делу о незаконных ставках, сообщает Times of Malta.
«Руководство «Биркиркары получило информацию о подозрительном поведении голкипера команды и передало эти данные компетентным органам для проведения расследования», - пишет издание.
Цвета «Биркиркары» Коприч защищает с января 2016 года, до этого он выступал за хорватский клуб «Лучко».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически