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Голкипер «Биркиркары» задержан по делу о незаконных ставках

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Хорватский вратарь мальтийской «Биркиркары» Мирослав Коприч был допрошен и задержан правоохранительными органами острова по делу о незаконных ставках, сообщает Times of Malta.

«Руководство «Биркиркары получило информацию о подозрительном поведении голкипера команды и передало эти данные компетентным органам для проведения расследования», - пишет издание.

Цвета «Биркиркары» Коприч защищает с января 2016 года, до этого он выступал за хорватский клуб «Лучко».

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