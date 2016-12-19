Тевес станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес после домашнего матча 14-го тура чемпионата Аргентины с «Колоном» (4:1) попрощался с болельщиками и командой перед отлетом в Китай, где аргентинский форвард будет выступать в составе «Шанхай Шеньхуа». Об этом сообщает портал dailymail.co.uk.



Как сообщает издание, бывший 32-летний форвард «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентуса» будет получать в Поднебесной 615 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Отметим что в матче с «Колоном» Тевес отметился забитым мячом, который в итоге стал победным для «Боки».

El gol de Carlitos Tevez con la cámara exclusiva del Sitio Oficial de #Boca. pic.twitter.com/PuC1iW4r7r — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 19 декабря 2016 г.

На 90-й минуте Тевес покинул поле, чтобы трибуны имели возможность попрощаться со своим кумиром, а один из болельщиков выбежал на поле и встал на колени перед нападающим, умоляя не покидать клуб.

Напомним, что Карлос Тевес, являющийся воспитанником «Бока Хуниорс», вернулся в родной клуб летом 2015 года, перейдя из «Ювентуса» за 6,5 миллиона евро. В текущем чемпионате Аргентины на счету Карлоса Тевеса 4 забитых гола в 10 матчах.