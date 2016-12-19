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Тевес станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Андрей Ефимов
Источник:  Daily MailКомментарии

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес после домашнего матча 14-го тура чемпионата Аргентины с «Колоном» (4:1) попрощался с болельщиками и командой перед отлетом в Китай, где аргентинский форвард будет выступать в составе «Шанхай Шеньхуа». Об этом сообщает портал dailymail.co.uk.

Как сообщает издание, бывший 32-летний форвард «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентуса» будет получать в Поднебесной 615 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Отметим что в матче с «Колоном» Тевес отметился забитым мячом, который в итоге стал победным для «Боки».

На 90-й минуте Тевес покинул поле, чтобы трибуны имели возможность попрощаться со своим кумиром, а один из болельщиков выбежал на поле и встал на колени перед нападающим, умоляя не покидать клуб. 

Напомним, что Карлос Тевес, являющийся воспитанником «Бока Хуниорс», вернулся в родной клуб летом 2015 года, перейдя из «Ювентуса» за 6,5 миллиона евро. В текущем чемпионате Аргентины на счету Карлоса Тевеса 4 забитых гола в 10 матчах.

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