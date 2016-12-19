Новый состав Natus Vincere по Dota 2 будет анонсирован 22-23 декабря
Игрок команды Natus Vincere Виктор «GeneRaL» Нигрини в своей группе ВКонтакте сообщил, что имена трех новых игроков состава по Dota 2 будут объявлены 22-23 декабря.
«Новый ростер будет оглашен 22-23 декабря», — написал Нигрини.
Напомним, что 7 ноября состав команды Natus Vincere по Dota 2 покинули Акбар «SoNNeikO» Бутаев, Иван «ArtStyle» Антонов и Дмитрий «Ditya Ra» Миненков. В команде остались Данил «Dendi» Ишутин и Виктор «GeneRaL» Нигрини.
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