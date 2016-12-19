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Федерер проведет тренировку для болельщиков в прямом эфире

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Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер проведет тренировку, за которой его многочисленные поклонники смогут наблюдать в прямом эфире.

«Знаю, что вы немного слышали обо мне, пока я восстанавливался от травмы. Мне не хватало вас! Я очень рад вернуться в стартующий в январе АТР-тур, на Кубок Хопмана в Австралии. Я чувствую себя здоровым и готовым к возвращению! Так как прошло много времени, я хотел бы сделать что-то особенное для всех моих поклонников, которые поддерживали меня все это время. В четверг, 22 декабря, в два часа дня по времени в Дубае я собираюсь показать мою тренировку, которая будет транслироваться в твиттере и Periscope @RogerFederer», - написал Федерер в своем фейсбуке.

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