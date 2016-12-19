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«Шапекоэнсе» начал переговоры с бывшим полузащитником «Алании»

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бразильский клуб «Шапекоэнсе» начал переговоры с белорусским полузащитником бразильского происхождения Ренаном Брессаном. Об это в своем аккаунте в twitter сообщил спортивный обозреватель Родриго Гулар.

На данный момент 28-летний полузащитник выступает за кипрский АПОЭЛ. В текущем сезоне он отыграл шесть матчей в чемпионате Кипра. На его счету один гол и две результативные передачи.

Напомним, что Брессан перешел в «Аланию» в январе 2013 года, подписав контракт с клубом на 3,5 года. Однако, отыграв за команду из Владикавказа восемь матчей, в одностороннем порядке расторгнул контракт с клубом, имевшим перед ним задолженность по заработной плате.

В составе сборной Беларуссии Брессан провел 24 встречи, в который отличился четырьмя забитыми мячами.

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