«Шапекоэнсе» начал переговоры с бывшим полузащитником «Алании»

Бразильский клуб «Шапекоэнсе» начал переговоры с белорусским полузащитником бразильского происхождения Ренаном Брессаном. Об это в своем аккаунте в twitter сообщил спортивный обозреватель Родриго Гулар.

Chapecoense negocia com o meia Renan Bressan. Um sonho antigo. Ele está no APOEL, do Chipre.