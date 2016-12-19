Александр Мейтин: Российские клубы могут обсудить отказ от сборов в Турции

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин заявил, что считает возможным обсуждение российскими клубами отказа от зимних сборов в Турции после убийства в Анкаре посла РФ Андрея Карлова.

Вооруженное нападение на Карлова произошло сегодня. Посол получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался.

«Это новость последнего часа, пока не могу что-то сказать, Думаю, и мы (лига) и клубы это (отказ от сборов) будут обсуждать. Возможно, завтра будет больше информации. Этого вопроса нет в повестке дня исполкома РФС, но любой член исполкома может попросить внести его в повестку», - цитирует Мейтина «Р-Спорт».

Заседание исполкома РФС пройдет во вторник.