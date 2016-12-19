Соперник «Краснодара» по Лиге Европы разгромил «Генчлербирлиги»
Соперник «Краснодара» по 1/16 Лиги Европы «Фенербахче» в матче 15-го тура чемпионата Турции на своем поле уверенно переиграл «Генчлербирлиги» со счетом 3:0.
Дублем в составе хозяев отметился сенегальский нападающий Мусса Соу. Еще один гол на свой счет записал форвард Фернандо.
Maç Sonucu | Fenerbahçe 3-0 Gençlerbirliği. Tebrikler #Fenerbahçe! pic.twitter.com/IUbZcf8Mi2— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 19 декабря 2016 г.
После этой игры «Фенербахче» набрал 28 очков и поднялся на четвертую строчку в чемпионате.
Чемпионат
Турции
15-й тур
«Фенербахче»
(Стамбул) — «Генчлербирлиги» (Анкара) —
3:0 (1:0)
Голы: Сов, 41, 90. Фернандо, 87
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