«Барселона» отозвала апелляцию в CAS по поводу каталонских флагов

«Барселона» отозвал апелляцию, поданную в Спортивный арбитражный суд (CAS), по поводу наказания УЕФА за демонстрацию каталонских флагов на матче Лиги чемпионов в прошлом сезоне, сообщает пресс-служба УЕФА.

Речь идет о домашнем матче «Барселоны» против «Байера» в рамках группового этапа ЛЧ в сентябре 2015 года. После него дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать испанский клуб на 40 тысяч евро.

Ранее УЕФА уже штрафовал «Барселону» на 30 тысяч евро за поведение болельщиков во время финала Лиги чемпионов против «Ювентуса», состоявшегося в Берлине 6 июня. Позднее клуб принял решение оспорить санкции УЕФА в CAS.