Гурам Аджоев: У «Арсенала» остаются в планах три сбора в Турции

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что клуб не планирует отменять сборы в Турции.

- Мы планировали в Турции три сбора, и так они в планах пока и остаются. Первый сбор у нас 12 января на две недели, насколько я знаю, в Белеке. Думаю, если что, то нас предупредят до этого времени. Но пока мыслей о переносе у нас нет, никаких изменений в планах, а там, надеемся, все нормально будет, - цитирует Аджоева ТАСС.

Ранее директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин заявил, что считает возможным обсуждение российскими клубами отказа от зимних сборов в Турции после убийства в Анкаре посла РФ Андрея Карлова.