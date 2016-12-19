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К выбору стартовых пятерок Матча звезд НБА впервые допустят игроков и журналистов

Источник:  Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)Комментарии

Игроки клубов Национальной баскетбольной ассоциации и представители прессы в этом сезоне впервые примут участие в выборе стартовых пятерок Матча звезд, сообщается на официальном сайте НБА.

Все действующие игроки ассоциации и СМИ получат по 25% голосов, остальные 50% придутся на долю болельщиков.

Голосование по стартовым составам команд Восточной и Западной конференций пройдет с 25 декабря по 16 января.

Матч всех звезд НБА намечен на 19 февраля в Новом Орлеане. 

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