К выбору стартовых пятерок Матча звезд НБА впервые допустят игроков и журналистов
Игроки клубов Национальной баскетбольной ассоциации и представители прессы в этом сезоне впервые примут участие в выборе стартовых пятерок Матча звезд, сообщается на официальном сайте НБА.
Все действующие игроки ассоциации и СМИ получат по 25% голосов, остальные 50% придутся на долю болельщиков.
Голосование по стартовым составам команд Восточной и Западной конференций пройдет с 25 декабря по 16 января.
Матч всех звезд НБА намечен на 19 февраля в Новом Орлеане.
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