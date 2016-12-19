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Джошуа собирается сразиться против Пулева после боя с Кличко

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа (18-0) после боя с украинцем Владимиром Кличко (64-4) уже думает о другом сопернике.

По информации Boxingnews24.com, чемпион мира по версии IBF может провести бой против болгарского спортсмена Кубрата Пулева (24-1).

Напомним, бой Джошуа - Кличко состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF и WBA.

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