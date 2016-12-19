Азмун до конца сезона останется в «Ростове»
Нападающий «Ростова» Сердар Азмун до конца нынешнего сезона будет выступать за этот клуб, сообщает Tehran Times.
По данным издания, дополнительной мотвацией для 21-летнего форварда сборной Ирана стал выход его команды в 1/16 финала Лиги Европы, где «Ростов» встретится с пражской «Спартой».
Ранее СМИ сообщали об интересе к Азмуну со стороны таких европейских клубов, как «Ливерпуль», «Боруссия» (Дортмунд), «Бенфика», «Марсель».
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