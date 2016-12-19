Федерация футбола Турции выразила соболезнования в связи с гибелью посла РФ
Федерация футбола Турции выразила соболезнования в связи с гибелью посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.
Напомним, нападение на посла произошло сегодня на фотовыставке. От полученного огнестрельного ранения дипломат скончался.
«Вероломный теракт произошел в Анкаре, в результате которого скончался посол РФ Карлов. Мы осуждаем терроризм и выражаем наши соболезнования всему российскому народу и Российскому футбольному союзу», - говорится в заявлении турецкой федерации.
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