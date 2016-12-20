«Трактор» на выезде обыграл «Медвешчак»
Хоккеисты
хорватского «Медвешчака» в домашнем матче регулярного чемпионата
Континентальной хоккейной лиги проиграли «Трактору» из Челябинска.
Встреча,
прошедшая в понедельник в Загребе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В
их составе по шайбе забросили Дерек Рой, Алексей Петров и Александр Шаров. У
хозяев отличились Томаш Мертл и Александр Жиру.
Таким
образом, «Трактор» одержал четвертую победу подряд, набрал 72 очка и
расположился на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Медвешчака»
осталось 48 очков. Он на Западе идет 11-м.
В следующих матчах КХЛ «Трактор» 21 декабря в гостях сыграет со «Слованом», а «Медвешчак» в этот день примет «Металлург» из Магнитогорска.
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