«Трактор» на выезде обыграл «Медвешчак»

Хоккеисты хорватского «Медвешчака» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграли «Трактору» из Челябинска.

Встреча, прошедшая в понедельник в Загребе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Дерек Рой, Алексей Петров и Александр Шаров. У хозяев отличились Томаш Мертл и Александр Жиру.

Таким образом, «Трактор» одержал четвертую победу подряд, набрал 72 очка и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Медвешчака» осталось 48 очков. Он на Западе идет 11-м.

В следующих матчах КХЛ «Трактор» 21 декабря в гостях сыграет со «Слованом», а «Медвешчак» в этот день примет «Металлург» из Магнитогорска.