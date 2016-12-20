«Атлетик» вырвал победу в матче с «Сельтой»

Футболисты «Атлетика» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании взяли верх в матче с «Сельтой» из Виго.

Встреча, прошедшая в понедельник в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, одержавших волевую победу. Первый тайм завершился без забитых мячей. На 54-й минуте Яго Аспас вывел «Сельту» вперед. Хозяева сравняли счет на 82-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Ариц Адурис. При этом на 80-й минуте с поля был удален защитник гостей Факундо Ронкалья. Победный для «Атлетика» мяч в компенсированное ко второму тайму время забил Сан Хосе.

Таким образом, «Атлетик» набрал 26 очков и вышел на седьмое место в таблице. У «Сельты» осталось 21 очко. Она идет 13-й.

В матчах следующего тура «Атлетик» 8 января 2017 года примет «Алавес», а «Сельта» 7 января дома сыграет с «Малагой».