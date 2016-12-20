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«Атлетик» вырвал победу в матче с «Сельтой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Атлетика» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании взяли верх в матче с «Сельтой» из Виго.

Встреча, прошедшая в понедельник в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, одержавших волевую победу. Первый тайм завершился без забитых мячей. На 54-й минуте Яго Аспас вывел «Сельту» вперед. Хозяева сравняли счет на 82-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Ариц Адурис. При этом на 80-й минуте с поля был удален защитник гостей Факундо Ронкалья. Победный для «Атлетика» мяч в компенсированное ко второму тайму время забил Сан Хосе.

Таким образом, «Атлетик» набрал 26 очков и вышел на седьмое место в таблице. У «Сельты» осталось 21 очко. Она идет 13-й.

В матчах следующего тура «Атлетик» 8 января 2017 года примет «Алавес», а «Сельта» 7 января дома сыграет с «Малагой».

Матч

Атлетик - Сельта - 2:1 (0:0)

Голы

Аспас 55 (0:1). Адурис 81 (1:1 - пен.). Сан Хосе 90 (2:1).

Состав

Атлетик: Арризабалага, Балензиага, Альварес, Боведа, Лекуе, Беньят, Гарсия (Мерино, 73), Весга (Сан Хосе, 46), Уильямс, Адурис, Муньяин (Сусаета, 63)

Сельта: Бланко, Кабрал, Мальо, Васс, Ронкалья, Кастро, Эрнандес, Радойя, Гуидетти (Диас М., 70), Аспас (Гомес, 83), Бонгонда (Систо, 86)

Предупреждения:

Весга, 10; Гарсия, 58; Лекуе, 79 - Эрнандес, 38; Гуидетти, 41; Ронкалья, 56

Удаления:

нет - Ронкалья, 80

Судья:

Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)

Место и дата

19 декабря 22:45, Сан Мамес, Онлайн-трансляция

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