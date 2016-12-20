«Атлетик» вырвал победу в матче с «Сельтой»
Футболисты «Атлетика» в домашнем матче 16-го тура чемпионата
Испании взяли верх в матче с «Сельтой» из Виго.
Встреча, прошедшая в понедельник в Бильбао на стадионе
«Сан-Мамес», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, одержавших волевую победу. Первый тайм завершился без забитых
мячей. На 54-й минуте Яго Аспас вывел «Сельту» вперед. Хозяева сравняли счет на
82-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Ариц Адурис. При этом на
80-й минуте с поля был удален защитник гостей Факундо Ронкалья. Победный для «Атлетика» мяч в компенсированное ко второму тайму время забил Сан Хосе.
Таким образом, «Атлетик» набрал 26 очков и вышел на седьмое
место в таблице. У «Сельты» осталось 21 очко. Она идет 13-й.
В матчах следующего тура «Атлетик» 8 января 2017 года примет «Алавес», а «Сельта» 7 января дома сыграет с «Малагой».
Матч
Голы
Аспас 55 (0:1). Адурис 81 (1:1 - пен.). Сан Хосе 90 (2:1).
Состав
Атлетик: Арризабалага, Балензиага, Альварес, Боведа, Лекуе, Беньят, Гарсия (Мерино, 73), Весга (Сан Хосе, 46), Уильямс, Адурис, Муньяин (Сусаета, 63)
Сельта: Бланко, Кабрал, Мальо, Васс, Ронкалья, Кастро, Эрнандес, Радойя, Гуидетти (Диас М., 70), Аспас (Гомес, 83), Бонгонда (Систо, 86)
Предупреждения:
Весга, 10; Гарсия, 58; Лекуе, 79 - Эрнандес, 38; Гуидетти, 41; Ронкалья, 56
Удаления:
нет - Ронкалья, 80
Судья:
Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)
Место и дата
19 декабря 22:45, Сан Мамес, Онлайн-трансляция