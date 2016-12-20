«Ливерпуль» вырвал победу в дерби с «Эвертоном»

Футболисты «Эвертона» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии уступили землякам из «Ливерпуля».

Встреча, прошедшая в понедельник в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Первый тайм завершился без забитых мячей. В компенсированное ко второму тайму время отличился Садио Мане.

Таким образом, «Ливерпуль» одержал вторую победу подряд, набрал 37 очков и вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (36 очков). Лидирует «Челси», в активе которого 43 очка.

В матчах следующего тура «Эвертон» 26 декабря в гостях сыграет с «Лестером», а «Ливерпуль» 27 декабря примет «Сток Сити».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Эвертон» - «Ливерпуль».