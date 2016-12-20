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«Ливерпуль» вырвал победу в дерби с «Эвертоном»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Эвертона» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии уступили землякам из «Ливерпуля».

Встреча, прошедшая в понедельник в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Первый тайм завершился без забитых мячей. В компенсированное ко второму тайму время отличился Садио Мане.

Таким образом, «Ливерпуль» одержал вторую победу подряд, набрал 37 очков и вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (36 очков). Лидирует «Челси», в активе которого 43 очка.

В матчах следующего тура «Эвертон» 26 декабря в гостях сыграет с «Лестером», а «Ливерпуль» 27 декабря примет «Сток Сити».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Эвертон» - «Ливерпуль».

Матч

Эвертон - Ливерпуль - 0:1 (0:0)

Голы

Мане 90 (0:1).

Состав

Эвертон: Стекеленбург (Роблес, 64), Уильямс, Коулмэн, Бэйнс, Мори, МакКарти (Бэрри, 46), Леннон, Гуйе, Баркли, Лукаку, Валенсия (Колверт-Льюин, 73)

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Лаллана (Джан, 82), Мане (Лейва, 90), Ориги (Старридж, 82), Фирмино

Предупреждения:

Баркли, 68; Коулмэн, 69; Гуйе, 86 - Ловрен, 56

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

19 декабря 23:00, Гудисон Парк, Текстовая трансляция

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