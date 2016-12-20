«Ливерпуль» вырвал победу в дерби с «Эвертоном»
Футболисты «Эвертона» в домашнем матче 17-го тура чемпионата
Англии уступили землякам из «Ливерпуля».
Встреча, прошедшая в понедельник в Ливерпуле на стадионе
«Гудисон Парк», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Первый тайм
завершился без забитых мячей. В компенсированное ко второму тайму время
отличился Садио Мане.
Таким образом, «Ливерпуль» одержал вторую победу подряд,
набрал 37 очков и вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ, обойдя «Манчестер
Сити» (36 очков). Лидирует «Челси», в активе которого 43 очка.
В матчах следующего тура «Эвертон» 26 декабря в гостях
сыграет с «Лестером», а «Ливерпуль» 27 декабря примет «Сток Сити».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Эвертон» - «Ливерпуль».
Матч
Эвертон - Ливерпуль - 0:1 (0:0)
Голы
Мане 90 (0:1).
Состав
Эвертон: Стекеленбург (Роблес, 64), Уильямс, Коулмэн, Бэйнс, Мори, МакКарти (Бэрри, 46), Леннон, Гуйе, Баркли, Лукаку, Валенсия (Колверт-Льюин, 73)
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Лаллана (Джан, 82), Мане (Лейва, 90), Ориги (Старридж, 82), Фирмино
Предупреждения:
Баркли, 68; Коулмэн, 69; Гуйе, 86 - Ловрен, 56
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
19 декабря 23:00, Гудисон Парк, Текстовая трансляция