ЦСКА переподписал контракт с Кутузовым

Московский ЦСКА подписал на новых условиях односторонний контракт с защитником Александром Кутузовым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18, сообщает официальный сайт КХЛ.

Ранее московский клуб поместил Кутузова в список отказов. В нынешнем сезоне защитник отыграл за ЦСКА 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав четыре (3+1) очка при показателе полезности «плюс пять».

Напомним, Кутузов является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.

В текущем сезоне КХЛ ЦСКА провел 41 игру, набрал 91 очко и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.