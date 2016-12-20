ЦСКА переподписал контракт с Кутузовым
Московский
ЦСКА подписал на новых условиях односторонний контракт с защитником Александром
Кутузовым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18, сообщает официальный
сайт КХЛ.
Ранее
московский клуб поместил Кутузова в список отказов. В нынешнем сезоне защитник отыграл
за ЦСКА 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав четыре (3+1) очка при
показателе полезности «плюс пять».
Напомним,
Кутузов является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.
В текущем сезоне КХЛ ЦСКА провел 41 игру, набрал 91 очко и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.
Матч
Место и дата
20 декабря 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
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