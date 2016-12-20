Владимир Крикунов: Отправляемся на Кубок Шпенглера, хотя не очень и хочется
Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов после над
«Адмиралом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ высказал сожаление о
том, что его клуб сыграет в Швейцарии на Кубке Шпенглера.
«Скажу, что ребята все старались. У нас последняя игра в
поездке, а потом перерыв начинается. Отправляемся на Кубок Шпенглера, хотя нам
не очень хочется. К сожалению, так получилось. Чуть-чуть передохнем, поработаем
немножко и опять будем играть.
Скажу, что первый матч проводил Иван Лисутин. Считаю, он
отлично сыграл. Все остальные ребята старались. Тичар сыграл с Симаковым и
Голышевым хорошо. Они забили два гола. Новое звено. Они сегодня играли первый
раз. Получилось», - приводит видео пресс-конференции канал «Адмирала» в Youtube.
Встреча, прошедшая в понедельник во Владивостоке, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Автомобилиста». В составе победителей шайбы забросили Рок Тичар (дважды) и Петр Коукал. У хозяев отличился Владимир Ткачев.
Матч
Адмирал - Автомобилист - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы:
Ткачёв (Саболич, Земчёнок), 30:55 (1:0). Тичар (Тимашов, Турбин), 38:49 (1:1). Тичар (Голышев, Василевский), 54:41 (1:2). Коукал (Гареев), 59:01 (1:3 - мен.).
Место и дата
19 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция