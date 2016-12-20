Рональд Куман: Восемь добавленных минут «убили» «Эвертон»
Наставник
«Эвертона» Рональд Куман после поражения от «Ливерпуля» в домашнем матче 17-го
тура чемпионата Англии выразил разочарование от результата, но похвалил
подопечных за игру.
«Считаю,
мы сыграли хорошо. В первом тайме и вовсе действовали отлично, была очень
агрессивная игра. Так, у нас был шанс забить после навеса с углового.
После
перерыва было значительно сложнее. «Ливерпуль» произвел замены, которые сильно
повлияли на итоговый результат. А мы уже не так хорошо держали мяч.
Конечно,
мы разочарованы голом, пропущенным в дополнительное время. Восемь добавленных
минут «убили» нас», — приводит слова Кумана Sky Sports.
Встреча,
прошедшая в понедельник в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», завершилась со
счетом 1:0 в пользу гостей. Первый тайм завершился без забитых мячей. В
компенсированное ко второму тайму время отличился Садио Мане.
Таким образом, «Ливерпуль» одержал вторую победу подряд, набрал 37 очков и вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (36 очков). Лидирует «Челси», в активе которого 43 очка.
Матч
Эвертон - Ливерпуль - 0:1 (0:0)
Голы
Мане 90 (0:1).
Состав
Эвертон: Стекеленбург (Роблес, 64), Уильямс, Коулмэн, Бэйнс, Мори, МакКарти (Бэрри, 46), Леннон, Гуйе, Баркли, Лукаку, Валенсия (Колверт-Льюин, 73)
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Лаллана (Джан, 82), Мане (Лейва, 90), Ориги (Старридж, 82), Фирмино
Предупреждения:
Баркли, 68; Коулмэн, 69; Гуйе, 86 - Ловрен, 56
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
19 декабря 23:00, Гудисон Парк, Текстовая трансляция