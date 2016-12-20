Рональд Куман: Восемь добавленных минут «убили» «Эвертон»

Наставник «Эвертона» Рональд Куман после поражения от «Ливерпуля» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии выразил разочарование от результата, но похвалил подопечных за игру.

«Считаю, мы сыграли хорошо. В первом тайме и вовсе действовали отлично, была очень агрессивная игра. Так, у нас был шанс забить после навеса с углового.

После перерыва было значительно сложнее. «Ливерпуль» произвел замены, которые сильно повлияли на итоговый результат. А мы уже не так хорошо держали мяч.

Конечно, мы разочарованы голом, пропущенным в дополнительное время. Восемь добавленных минут «убили» нас», — приводит слова Кумана Sky Sports.

Встреча, прошедшая в понедельник в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Первый тайм завершился без забитых мячей. В компенсированное ко второму тайму время отличился Садио Мане.

Таким образом, «Ливерпуль» одержал вторую победу подряд, набрал 37 очков и вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (36 очков). Лидирует «Челси», в активе которого 43 очка.