Дерозан и Харден – лучшие игроки недели в НБА

Защитник «Торонто» Демар Дерозан и защитник Джеймс Харден из «Хьюстона» признаны лучшими игроками прошедшей недели в НБА в Восточной и Западной конференциях соответственно, сообщает официальный сайт ассоциации.

На минувшей неделе «Торонто» провел четыре матча, в которых одержал три победы, а Дерозан набирал в среднем 31,5 очка за игру. Так, в матче с «Милуоки» (122:100) он набрал 30 очков, в игре с «Филадельфией» (123:114) - 31, во встрече с «Атлантой» (121:125) - 34, а в игре с «Орландо» (109:79) – 31 очко.

Харден помог «Хьюстону» одержать за неделю четыре победы в четырех матчах. При этом защитник оформил два трипл-дабла и два дабл-дабла. В матче с «Бруклином» (122:118) Харден набрал 36 очков и отдал 11 передач, в игре с «Сакраменто» (132:98) - 15 очков, 14 передач и 11 подборов, во встрече с «Нью-Орлеаном» (122:100) - 29 очков, 13 передач и 11 подборов, а в матче с «Миннесотой» (111:109) - 28 очков и 13 передач.