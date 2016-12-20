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УЕФА создаст рабочую группу для пересмотра наказаний за политические лозунги

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен создать рабочую группу с целью пересмотра дисциплинарного регламента организации в плане наказаний за демонстрацию политических лозунгов и символики во время матчей, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ранее в понедельник пресс-служба УЕФА сообщила, что выступающая в чемпионате Испании по футболу «Барселона» отозвала из Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) апелляцию на штраф, выписанный каталонскому клубу за демонстрацию его болельщиками флагов Каталонии на двух домашних матчах Лиги чемпионов в ноябре 2015 года.

УЕФА сообщает, что приветствует возможность уточнения некоторых пунктов, касающихся демонстрации политической символики, чтобы вынесенное наказание точно не вызывало сомнений у всех сторон.

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