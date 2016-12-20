Евгений Пашутин: В мачте с «Галатасараем» УНИКСу нужно жестко играть в защите

Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин высказал мнение о предстоящем матче регулярного сезона Евролиги против турецкого «Галатасарая».

«Ребята имеют характер, готовы к бою, головы не опускают, знают, что нам нужно сделать шаг вперед. Для этого нам нужно еще агрессивнее играть в защите. Да, тяжело, есть поражения. Но есть у нас и красивая, качественная игра. В Саратове мы провели хороший матч, приехали оттуда на позитивной ноте.

А «Галатасарай» выиграл последний матч дома у «Милана», причем в турецкой команде много кадровых изменений уже по ходу сезона. Отправили домой пару легионеров, но в итоге нашли баланс. Значит, нам нужно играть в защите так же, как с «Басконией» и «Автодором», двигать мяч, играть в командный баскетбол. Ведь мы практически на равных играем со всеми грандами, кроме «Олимпиакоса», с которым была провальная игра», - приводит «Татар-Информ» слова Пашутина.

Матч УНИКС – «Галатасарай» состоится 20 декабря в Казани и начнется в 19:00 мск.