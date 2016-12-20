Евгений Пашутин: В мачте с «Галатасараем» УНИКСу нужно жестко играть в защите
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тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин высказал мнение о предстоящем матче
регулярного сезона Евролиги против турецкого «Галатасарая».
«Ребята имеют характер, готовы к бою, головы не опускают,
знают, что нам нужно сделать шаг вперед. Для этого нам нужно еще агрессивнее
играть в защите. Да, тяжело, есть поражения. Но есть у нас и красивая,
качественная игра. В Саратове мы провели хороший матч, приехали оттуда на
позитивной ноте.
А «Галатасарай» выиграл последний матч дома у «Милана», причем
в турецкой команде много кадровых изменений уже по ходу сезона. Отправили домой
пару легионеров, но в итоге нашли баланс. Значит, нам нужно играть в защите так
же, как с «Басконией» и «Автодором», двигать мяч, играть в командный баскетбол.
Ведь мы практически на равных играем со всеми грандами, кроме «Олимпиакоса», с
которым была провальная игра», - приводит «Татар-Информ» слова Пашутина.
Матч УНИКС – «Галатасарай» состоится 20 декабря в Казани и начнется в 19:00 мск.
Матч
Место и дата
20 декабря 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция