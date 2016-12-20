Юрген Клопп: В первом тайме у «Ливерпуля» ничего не получалось, зато после перерыва мы заметно прибавили

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Эвертоном» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Англии отдал должное сопернику.

«Соперник сделал ставку на безумный футбол. Нас прижимали по всему полю, такой плотной игре сложно что-то противостоять. В первом тайме у нас ничего не получалось. Зато после перерыва мы заметно прибавили и смогли забить. Впрочем, мы могли это сделать и раньше. Если вы побеждаете лишь в матчах, когда действуете блестяще, то одержите не так уж и много побед», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Встреча, прошедшая в понедельник в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Первый тайм завершился без забитых мячей. В компенсированное ко второму тайму время отличился Садио Мане.

Таким образом, «Ливерпуль» одержал вторую победу подряд, набрал 37 очков и вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (36 очков). Лидирует «Челси», в активе которого 43 очка.