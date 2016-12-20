Отказ клубами РФПЛ от сборов в Турции, Кокорин – лидер медиарейтинга. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.

1. Нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год. Рейтинг был построен по числу сообщений в российских СМИ – 35 источников. Вторым стал его партнер по «Зениту» Артем Дзюба. Третьей стала теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за допинг.

2. Переход полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в «Ювентус» может сорваться. «Ювентус» не хочет платить за Витселя больше шести миллионов евро. «Зенит» же, напротив, готов расстаться с игроком за сумму не менее десяти миллионов евро. Интерес к игроку проявляют также «Эвертон», «Челси», китайский «Шанхай СИПГ» и «Барселона».

3. Роман Бабаев прокомментировал информацию по поводу нападающего Кирилла Панченко, который на правах аренды играет за «Динамо». Гендиректор ЦСКА отметил, что клуб хочет продолжить сотрудничество с игроком, но не обращался в «Динамо» по поводу его скорого возвращения из аренды.

4. Футболисты «Фенербахче», которые являются соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы, разгромили «Генчлербирлиги» в матче 15-го тура чемпионата Турции – 3:0. Дублем в составе победителей отметился Мусса Соу, а еще один мяч провел Фернандао.

5. Футболисты «Эвертона» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии уступили землякам из «Ливерпуля» - 0:1. Первый тайм завершился без забитых мячей. В компенсированное ко второму тайму время отличился Садио Мане. «Ливерпуль» набрал 37 очков и вышел на второе место в АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (36 очков). Лидирует «Челси», в активе которого 43 очка.

6. Наставник «Эвертона» Рональд Куман после поражения от «Ливерпуля» выразил разочарование от результата, но похвалил подопечных за игру. Также голландец высказал мнение, что восемь добавленных минут ко второму тайму было перебором.

7. В свою очередь наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отдал должное «Эвертону», признав, что первый тайм «Ливерпулю» не удался. «Зато после перерыва мы заметно прибавили и смогли забить», - подчеркнул Клопп.

8. В Амстердаме перед началом центрального матча 17-го тура чемпионата Голландии по футболу между «Аяксом» и ПСВ с крыши стадиона на поле прыгнул парашютист. Он приземлился в районе центрального круга и передал игровой мяч главному арбитру.

9. Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин заявил, что считает возможным обсуждение российскими клубами отказа от зимних сборов в Турции после убийства в Анкаре посла РФ Андрея Карлова. «Думаю, и мы (лига) и клубы это (отказ от сборов) будут обсуждать. Возможно, завтра (во вторник) будет больше информации. Этого вопроса нет в повестке дня исполкома РФС, но любой член исполкома может попросить внести его в повестку», - подчеркнул Мейтин.

10. Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что пока его клуб не думает об отмене сборов в Турции из-за участившихся терактов и убийства в Анкаре посла России Андрея Карлова. «Мы планировали в Турции три сбора, и так они в планах пока и остаются. Первый сбор у нас стартует 12 января, рассчитан на две недели, насколько я знаю, в Белеке», - сказал Аджоев.

11. Нападающий «Ростова» и сборной Ирана Сердар Азмун намерен остаться в российском клубе как минимум до конца сезона-2016/2017. 21-летний форвард готов продолжить карьеру в Европе, но не планирует торопиться с уходом из «Ростова», который продолжает выступление в Лиге Европы. Это является козырем в пользу «Ростова».

12. Футболисты «Атлетика» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании одержали волевую победу над «Сельтой» - 2:1. На 54-й минуте Яго Аспас вывел «Сельту» вперед. Хозяева сравняли счет на 82-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Ариц Адурис. В компенсированное ко второму тайму время победный для хозяев мяч забил Сан Хосе. «Атлетик» набрал 27 очков и вышел на седьмое место в таблице.

Именинники: 20 декабря исполняется 38 лет российскому хоккеисту Андрею Маркову. Также в этот день исполняется 19 лет участнике Игр-2014, российской шорт-трекистке Софье Просвирновой.

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