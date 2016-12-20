Встреча «Каролина» - «Детройт» перенесена на другой день из-за неготовности льда
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
между «Каролиной» и «Детройтом», который должен был начаться 20 декабря в 03:00
по московскому времени, был перенесен на другой день.
Причина – неготовности ледовой площадки «Пи-Эн-Си-Арены» в
Роли к проведению встречи.
Начало матча организаторы сначала перенесли на один час, а
потом, поняв масштаб проблемы, решили перенести на другой день.
«Каролина», отыграв 31 встречу, набрала 33 очка и расположилась на девятом месте в таблице Восточной конференции. У «Детройта» после 32 игр было 32 очка. Он на Востоке шел 12-м.
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