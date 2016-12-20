Встреча «Каролина» - «Детройт» перенесена на другой день из-за неготовности льда

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной» и «Детройтом», который должен был начаться 20 декабря в 03:00 по московскому времени, был перенесен на другой день.

Причина – неготовности ледовой площадки «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли к проведению встречи.

Начало матча организаторы сначала перенесли на один час, а потом, поняв масштаб проблемы, решили перенести на другой день.

«Каролина», отыграв 31 встречу, набрала 33 очка и расположилась на девятом месте в таблице Восточной конференции. У «Детройта» после 32 игр было 32 очка. Он на Востоке шел 12-м.