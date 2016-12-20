«Филадельфия» уступила «Нэшвиллу», Проворов отдал голевой пас

Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нэшвиллу».

Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу гостей. В основное время матча заброшенными шайбами обменялись Эндрю Макдональд и Филип Форсберг, а победный буллит исполнил Райан Эллис.

Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на льду почти 14 минут, нанес один бросок, применил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 25 минут, отдал голевой пас, применил два силовых приема и пять раз заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 22 декабря в 05:00 (мск) примет «Вашингтон», а «Нэшвилл» 21 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Джерси».