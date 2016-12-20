«Филадельфия» уступила «Нэшвиллу», Проворов отдал голевой пас
Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нэшвиллу».
Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс
Фарго-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу гостей. В
основное время матча заброшенными шайбами обменялись Эндрю Макдональд и Филип
Форсберг, а победный буллит исполнил Райан Эллис.
Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на
льду почти 14 минут, нанес один бросок, применил два силовых приема, один раз
заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 25
минут, отдал голевой пас, применил два силовых приема и пять раз заблокировал
броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 22 декабря в 05:00 (мск) примет «Вашингтон», а «Нэшвилл» 21 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Джерси».
Матч
Филадельфия - Нэшвилл - 1:2 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Макдональд (Ворачек, Проворов), 10:32 (1:0). Форсберг (Экхольм, Ирвин), 51:46 (1:1).
Победный буллит:
Эллис - 1:2.
Место и дата
20 декабря 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция