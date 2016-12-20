Шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Эдмонтону».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Тайлер Питлик, Патрик Марун и Райан Ньюджент-Хопкинс. У хозяев отличились Кайл Бродзяк и Владимир Тарасенко.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл 18 минут, нанес четыре броска, один из которых достиг цели, применил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов провел на льду 10 минут, результативными действиями не отметился.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 21 декабря в 05:30 (мск) в гостях сыграет с «Далласом», а «Эдмонтон» 22 декабря в 06:30 (мск) на выезде сразится с «Аризоной».