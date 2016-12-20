Шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Эдмонтону».
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра»,
завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе
забросили Тайлер Питлик, Патрик Марун и Райан Ньюджент-Хопкинс. У хозяев
отличились Кайл Бродзяк и Владимир Тарасенко.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко
отыграл 18 минут, нанес четыре броска, один из которых достиг цели, применил
два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с
показателем полезности «минус один».
Российский форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов провел на льду
10 минут, результативными действиями не отметился.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 21 декабря в 05:30 (мск) в гостях сыграет с «Далласом», а «Эдмонтон» 22 декабря в 06:30 (мск) на выезде сразится с «Аризоной».
Матч
Сент-Луис - Эдмонтон - 2:3 О.Т. (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Бродзяк (Шаттенкирк), 4:20 (1:0). Питлик (Драйзайтль), 11:44 (1:1). Тарасенко (Фаббри, Парайко), 12:17 (2:1). Марун (Драйзайтль, Дэвидсон), 45:47 (2:2). Ньюджент-Хопкинс (Секера, Макдэвид), 62:55 (2:3).
Место и дата
20 декабря 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция