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Голевая передача Зайцева не помогла «Торонто» в матче с «Анахаймом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Анахайму».

Встреча, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Райан Гецлаф, Ник Ритчи и Кэм Фаулер. У хозяев отличились Остон Мэттьюс и Назем Кадри.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду более 24 минут, нанес три броска, отдал голевой пас, применил три силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников 13 минут, применил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Торонто» 23 декабря в 06:00 (мск) в гостях сыграет с «Колорадо», а «Анахайм» 21 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Монреалем».

Матч

Торонто - Анахайм - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы:

Мэттьюз (Зайцев, Хьюман), 27:27 (1:0). Гецлаф (Ватанен, Фаулер), 38:01 (1:1 - бол.). Ритчи (Каше), 41:21 (1:2). Кадри (Ханвик), 51:42 (2:2). Фаулер (Кеслер), 53:08 (2:3 - бол.).

Место и дата

20 декабря 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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