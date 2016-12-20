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«Аризона» дома проиграла «Калгари»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Калгари».

Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер-Арены», завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Микаэль Баклунд, Трой Брауэр, Крис Верстиг и Ти Джей Броди. У хозяев отличились Кристиан Дворак и Райан Уайт.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 22 декабря в 04:30 (мск) примет «Эдмонтон», а «Калгари» 21 декабря в 05:30 (мск) на выезде сразится с «Сан-Хосе».

Матч

Аризона - Калгари - 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

3-й период

Голы:

Дворак (Джурис), 5:12 (1:0). Баклунд (Хэмилтон Д., Ткачук), 28:10 (1:1). Брауэр (Верстиг, Годро), 40:20 (1:2). Уайт (Дворак), 49:07 (2:2). Верстиг (Брауэр, Монахан), 52:25 (2:3). Броди (Ткачук), 59:00 (2:4).

Место и дата

20 декабря 05:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция

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