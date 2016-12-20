«Аризона» дома проиграла «Калгари»

Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Калгари».

Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер-Арены», завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Микаэль Баклунд, Трой Брауэр, Крис Верстиг и Ти Джей Броди. У хозяев отличились Кристиан Дворак и Райан Уайт.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 22 декабря в 04:30 (мск) примет «Эдмонтон», а «Калгари» 21 декабря в 05:30 (мск) на выезде сразится с «Сан-Хосе».