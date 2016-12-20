«Ростов» предложил Джанаеву новый контракт с увеличением зарплаты до 1,6 млн евро в год

«Ростов» сделал очередное предложение о продлении контракта голкиперу Сослану Джанаеву, сообщают «Известия».

Действующий договор 29-летнего вратаря истекает летом 2017 года. Если «Ростов» не продлит контракт с футболистом, то летом Джанаев покинет донской клуб бесплатно.

Как сообщает источник, ростовчане сделали уже третье предложение о продлении контракта Сослану Джанаеву, пересмотрев финансовые условия сделки в лучшую сторону.

- Главная задача «Ростова» в зимний трансферный период - сохранить в своем составе лидеров команды, - рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. - В частности, руководство клуба рассчитывает продлить сотрудничество с основным вратарем Сосланом Джанаевым. Голкипер уже дважды отвергал предложения клуба по новому контракту - его не устраивали финансовые условия сделки. Ростовчане сделали футболисту новое предложение, существенно повысив его ежегодный оклад, а также пересмотрев в лучшую сторону бонусную часть договора. Сейчас стороны находятся в стадии переговоров. Контрактное предложение предусматривает увеличение зарплаты Сослана на треть - с 1,2 млн евро до 1,6 млн евро в год. Однако голкипер не спешит принимать предложение - через полгода он станет свободным агентом, а значит, и одним из самых лакомых кусков трансферного рынка. Это позволит Джанаеву не только требовать у потенциального работодателя высокооплачиваемый контракт, но еще и солидные подъемные.

Джанаев выступает за «Ростов» с 2014 года. Всего за дончан он провел 54 матча в различных турнирах, пропустив в них 48 голов.