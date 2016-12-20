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Александр Селифонов о последствиях допингового скандала: Даже Касперович пока не знает, что ждет наш биатлон

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Экс-старший тренер женской сборной России Александр Селифонов высказал свое мнение по поводу допингового скандала в российском биатлоне.

- Мы собирались в федерации и обсуждали эту тему. Даже главный тренер Александр Касперович пока тоже не знает, что ждет наш биатлон. Нет данных, опираясь на которые, можно было бы сказать, какое у нас будущее. 

Надеялись, что запрещенных веществ не обнаружат. Но сейчас такая аппаратура, что находят все что угодно, расщепляют и вылавливают даже самую малейшую дозу. Конечно, никто специально допинг не ел, никто даже не знал, что в определенных лекарствах есть запрещенные вещества. Применяли какие-то восстановители, употребляли что обычно, и все было в порядке. Теперь же в них находят запрещенные препараты. Пока не знаем, чем все это закончится. Надеемся, что наши руководство и юристы сработают на «отлично», - цитирует Селифанова «Спорт день за днем». 

Напомним, что ранее стало известно о передаче комиссией Ричарда Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста, подозреваемого в приеме запрещенных препаратов. После чего лидер французской сборной Мартен Фуркад заявил: «Если в отношении России не будут приняты меры – призову биатлонистов к бойкоту».  

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