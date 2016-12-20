Валерий Газзаев: «Спартак» по праву идет на первом месте

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал расклад сил в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров.

- На сегодня все закономерно. «Спартак» по праву идет на первом месте - команда показывает уверенный и достаточно зрелищный футбол. Конкуренцию красно-белым навязывают «Зенит» и ЦСКА. Думаю, именно эти три команды в итоге и разделят призовые места. Но не стоит забывать и о «Ростове», «Краснодаре» и хорошо проявившем себя грозненском «Тереке» - эти клубы также не нужно списывать со счетов, они определенно доставят немало проблем тройке лидеров.

Может ли «Спартак» стать чемпионом? Почему нет? Нынешнее первенство очень плотное, команды идут «ноздря в ноздрю», много неожиданных результатов. Тот же самый «Спартак», лидер первенства, неожиданно c разгромным счетом уступил борющимся за выживание «Крыльям Советов» (0:4). Плотность команд в таблице стала намного больше, чемпионат стал более ровным. Конкуренция повысилась, и это не может не радовать, - цитируют Газзаева «Известия.

Напомним, что после 17 туров «Спартак» лидирует с 40 очками. «Зенит» занимает второе место, в активе питерского клуба 35 баллов. Тройку замыкает ЦСКА.